Tempo di lettura: 2 minuti Mentre sui social si moltiplicano i toni trionfalistici sull’operato dell’amministrazione comunale, basta fare un giro per le strade di Scafati per imbattersi in impianti di pubblica illuminazione già malfunzionanti, rifiuti raccolti a singhiozzo e aree verdi ridotte a sterpaglie. Un contrasto che non sfugge al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Mario Santocchio, che lancia un duro attacco ai vertici del Comune. «Questa amministrazione comunale vive nel libro dei sogni – dichiara Santocchio -. Mentre i cittadini vivono ogni giorno tra disservizi e degrado. L’impianto di pubblica illuminazione, da poco riqualificato, è già a pezzi e addirittura scopriamo che manca la ditta incaricata della manutenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Città nel degrado”: Santocchio (FdI) attacca l’amministrazione comunale di Scafati