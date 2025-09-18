Citroën C3 la prova della citycar | pratica economica popolare

Con un prezzo d'attacco inferiore ai 16.000 euro, la Citroën C3 è l'auto esclusivamente a benzina - dunque mild hybrid escluse - più popolare dell'anno in corso. Cambia estremamente rispetto alla generazione precedente sia in termini di design che di dimensioni: se da un lato abbiamo linee più squadrate, dall'altro non passa sotto traccia l'altezza della vettura, cresciuta di ben 10 cm. Gli interni pratici e razionali sono affiancati da un cambio manuale a 6 marce, un freno a mano tradizionale (non elettronico) e da una seduta confortevole. Sotto al cofano c’è il consueto 1.2 tre cilindri in linea turbo benzina di Stellantis da 100 Cv di potenza e 205 Nm di coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C3, la prova della citycar: pratica, economica, pop(olare)

In questa notizia si parla di: citro - prova

