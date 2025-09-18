Citadel serie TV su Italia 1 | trama cast quante puntate

Ascoltitv.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Citadel è una serie TV thriller di spionaggio prodotta da Amazon Prime Video, creata da Josh Appelbaum, Bryan. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

citadel serie tv su italia 1 trama cast quante puntate

© Ascoltitv.it - Citadel, serie TV su Italia 1: trama, cast, quante puntate

In questa notizia si parla di: citadel - serie

Citadel” arriva su Italia 1 in due serate; Citadel, la serie con Richard Madden in onda su Italia 1; Prime Video porta su Italia 1 la serie milionaria: il cast è internazionale.

citadel serie tv italiaSu Italia 1 la serie Tv più coinvolgente di Prime Video con due attori da urlo - Mediaset è pronta a rilanciare uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, una serie da milioni di dollari e dal cast eccezionale: quando e cosa vedremo. libero.it scrive

Trama Serie Tv Citadel - Otto anni fa Citadel, agenzia di spionaggio indipendente, è stata distrutta da una nuova organizzazione, Manticore. Lo riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Citadel Serie Tv Italia