La serie televisiva Citadel si distingue per il suo approccio nel genere spionistico, offrendo un intreccio ricco di suspense e colpi di scena. Con i primi tre episodi trasmessi in prima visione assoluta su Italia 1, questa produzione americana ha attirato l’attenzione di un pubblico vasto e appassionato. In questo articolo vengono analizzati dettagli relativi alla produzione, alla trama e al cast, fornendo una panoramica completa delle puntate iniziali. citadel: origini, regia e location di ripresa. contesto e produzione. Citadel, proveniente dagli Stati Uniti, appartiene al genere spy thriller. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Citadel episodi trama e cast de L’enigma umano, Le spie vengono di notte e Ombre infinite