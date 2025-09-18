Citadel da oggi su Italia 1 la serie con Richard Madden

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apparsa originariamente su Prime Video, la serie andrà in onda in due serate: giovedì 18 e venerdì 19 settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

citadel da oggi su italia 1 la serie con richard madden

© Gazzetta.it - Citadel, da oggi su Italia 1 la serie con Richard Madden

In questa notizia si parla di: citadel - oggi

Citadel, da oggi su Italia 1 la serie con Richard Madden; “Citadel” arriva su Italia 1 in due serate; Citadel, la serie con Richard Madden in onda su Italia 1.

citadel oggi italia 1Citadel, serie TV su Italia 1: trama, cast, quante puntate - Citadel è una serie TV thriller di spionaggio prodotta da Amazon Prime Video, creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, con produzione esecutiva dei fratelli Joe e Anthony Russo (registi di fil ... Scrive msn.com

citadel oggi italia 1Su Italia 1 la serie Tv più coinvolgente di Prime Video con due attori da urlo - Mediaset è pronta a rilanciare uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, una serie da milioni di dollari e dal cast eccezionale: quando e cosa vedremo. Segnala libero.it

Cerca Video su questo argomento: Citadel Oggi Italia 1