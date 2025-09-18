CIRT – Motori cultura e sapori in scena a Berchidda

Tuttorally.news | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di sport, tradizione ed enogastronomia per un evento che va oltre il rally. La Gallura si prepara a celebrare il suo territorio tra sterrati, libri, maschere e Vermentino DOCG. L’edizione 2025 del Rally dei Nuraghi e del Vermentino non sarà soltanto un appuntamento sportivo di alto livello, ma un vero e proprio festival . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cirt - motori

CIRT – Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino scalda i motori per il 2025

Motori e cultura per il programma del Volvo Studio Milano - Il tema e filo conduttore che guiderà la programmazione dello spazio milanese, tra musica e tanto altro, sarà il ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cirt 8211 Motori Cultura