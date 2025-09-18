Circoscrizioni Brunetti | Pronti a riportarle in vita ma senza gravare sulle tasche dei cittadini
“Siamo di fronte all'ennesimo emendamento spot. Coperture minime e insufficienti. Avrebbe fatto meglio a chiedere la modifica della norma con cui il suo Governo Berlusconi cancellò i piccoli municipi”. Dopo l'annuncio sulle circoscrizioni del deputato Francesco Cannizzaro arriva la replica del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
