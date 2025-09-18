Circo Massimo | Massimo Giannini debutta sul Nove dall’8 ottobre 2025

18 set 2025

Il canale Nove continua a puntare sull’informazione e annuncia il debutto di Circo Massimo, nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giannini, in onda in prima serata a partire da mercoledì 8 ottobre 2025. Un format pensato per raccontare politica, economia, cultura e società con uno sguardo più lento e riflessivo. Indice. Circo Massimo – Un ritorno alle origini per Giannini. Il concept del programma. Gli ospiti e il format di Circo Massimo La struttura delle puntate.. Un segnale forte dal Nove. FAQ su Circo Massimo. Circo Massimo – Un ritorno alle origini per Giannini. Il titolo non è casuale: tra il 2017 e il 2020 Giannini aveva già guidato su Radio Capital un programma dallo stesso nome. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

