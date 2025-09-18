Circa 2mila metri quadrati e 40 dipendenti taglio del nastro per il nuovo supermercato
E' nata una nuova attività commerciale sul territorio, è stato inaugurato un nuovo supermercato a Villamarina, frazione di Cesenatico, il marchio è quello della catena Famila. La cerimonia si è svolta con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Colpo notturno in una farmacia: bottino di circa 2mila euro
VIDEO/ Controlli nei campi rom: sequestrati gioielli e orologi per circa 100mila euro, 36 mezzi, 2mila euro in contanti
Il giovane di nazionalità polacca si trovava a circa 2mila metri di quota in una zona impervia. Una volta geolocalizzato, il 20enne è stato soccorso dagli elisoccorritori - facebook.com Vai su Facebook
Circa 2mila presenze al Fortunati per la squadra di Oddo e di Ibrahimovic jr. In avvio di ripresa vantaggio azzurro, nel finale la doccia gelata: secondo ko di fila https://ift.tt/Jro1ZkT - X Vai su X
Appello Lilt Milano ad adottare metri quadrati per nuovo centro - È di circa 8 milioni di euro l'investimento complessivo per realizzare Casa Lilt Milano, il nuovo centro di prevenzione e cura della Lega italiana lotta contro i tumori che aprirà nel 2027, nel quarti ... Lo riporta ansa.it
Upim apre a Merano il primo Upim Gallery, più grande e più elegante - Upim apre a Merano il primo Upim Gallery, più grande e più elegante. Si legge su distribuzionemoderna.info