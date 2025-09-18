Cinzia Pinna 33 anni di Castelsardo è scomparsa | vista l'ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Cinzia Pinna, 33 anni, scomparsa a Palau dopo una serata in un locale, nel nord della Sardegna. Il cellulare risulta spento. La sorella lancia un appello sui social: “Se qualcuno l’ha vista mi contatti. Condividete”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

