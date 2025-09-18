Cinquecento ore in sella | in bici da Tricesimo a Capo Nord e ritorno

È il giorno di viaggio numero 96 per Nicolas Favalli. Ventitré anni, di Tricesimo, senza alcun allenamento e con una bici da gravel ricevuta in regalo per i suoi 14 anni il 30 maggio è partito da solo dal Friuli un tour dell'Europa in cui è arrivato fino a Capo Nord, all'estremo settentrione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it