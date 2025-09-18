2025-09-18 13:13:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mentre Gameweek 5 si avvicina, identificare i giocatori chiave per rafforzare la tua squadra di fantasia in Premier League è cruciale, Scrive l’esperto FPL Blake Hurst. L’elenco di questa settimana evidenzia cinque opzioni di spicco che combinano forma, infissi e potenziale per fornire grandi resi. Sia che si tratti di un punto di colpa o di differenziali entusiasmanti, queste scelte offrono la miscela perfetta di affidabilità e rialzo per aumentare il tuo team FPL nel fine settimana. Non perdere l’occasione di andare avanti e capitalizzare la loro forma crescente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cinque trasferimenti di vitali per la Premier League