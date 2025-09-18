Cinque rapine a donne anziane tra Napoli e Caserta | arrestato 40enne a Trentola Ducenta
Avvicinava le vittime, sempre anziane e vulnerabili, le colpiva con violenza per strappar loro collane, anelli e altri preziosi, poi si dava alla fuga. In cinque occasioni avrebbe agito con lo stesso modus operandi, lasciando le donne, spesso ultrassettantenni, senza possibilità di difendersi. Ora un uomo di 40 anni è finito in carcere, arrestato dai . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
