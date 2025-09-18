cinque pussy riot sono state condannate a pene tra gli otto e i tredici anni di carcere

Secondo Mediaziona, il sito fondato dalle Pussy Riot, cinque componenti del collettivo punk rock russo sono state condannate a pene tra gli otto e i tredici anni di reclusione. Il processo si è tenuto a Mosca, in assenza delle imputate. Il tribunale distrettuale Basmanny della capitale ha condannato Maria Alyokhina a tredici anni e quindici giorni di colonia penale. Taso Pletner a undici anni, Diana Burkot, Olga Borisova e Alina Petrova a otto anni. Fulcro dell’imputazione è il videoclip del 2022 Mama, Don’t Watch TV, attraverso il quale il gruppo femminista avrebbe diffuso false informazioni riguardanti l’uccisione di civili da parte dell’esercito russo in Ucraina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

