Torna l'iniziativa che permetterà a tutti di accedere a qualunque film in programmazione in quei giorni a un prezzo scontato Dal 21 al 25 settembre torna Cinema in Festa, l'iniziativa che porta il grande schermo a un prezzo speciale: soli 3,50 euro per tutti i film in tutte le sale aderenti d'Italia. Giunta alla settima edizione, la manifestazione coinvolgerà oltre 900 cinema e circa 2800 schermi, trasformando per cinque giorni le sale in un punto di riferimento per chiunque voglia recuperare un titolo perso durante l'estate o scoprire le novità della nuova stagione cinematografica. L'iniziativa, promossa da ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), con il sostegno del Ministero della Cultura e in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cinema in Festa: dal 21 al 25 settembre tutti i film a €3,50