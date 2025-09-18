Cina | Xizang insegnamento dell’opera tibetana a Lhasa

Romadailynews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Degli studenti ripassano i movimenti dellopera tibetana presso la scuola secondaria professionale e tecnica n. 2 di Lhasa, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xizang, il 9 settembre 2025. Considerata un reperto vivente della cultura tibetana, l’opera tibetana fonde dialoghi, canto, recitazione, danza e letteratura. Nel 2009 e’ stata inserita nell’Elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell’umanita’ dell’UNESCO. Grazie al sostegno del governo e alla dedizione di giovani e anziani appassionati di opera tibetana, insieme agli sforzi degli eredi del patrimonio culturale immateriale, questa forma d’arte tradizionale sta acquisendo nuovo slancio sull’altopiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina xizang insegnamento dell8217opera tibetana a lhasa

© Romadailynews.it - Cina: Xizang, insegnamento dell’opera tibetana a Lhasa

In questa notizia si parla di: cina - xizang

Cina: Xizang, aumento vendite al dettaglio di e-commerce in diretta streaming a gen-mag

Cina: Xizang registra costante crescita del turismo a gen-giu

Cina: spettacolare paesaggio del monte Sapukonglagabo nello Xizang

Cerca Video su questo argomento: Cina Xizang Insegnamento Dell8217opera