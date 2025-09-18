Questa foto, scattata ieri 17 settembre 2025, mostra un cane robot utilizzato in un progetto di protezione digitale per un’antica pagoda in legno durante una mostra del World Internet Conference Cultural Heritage Digitalization Forum 2025 a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Il forum ha preso il via ieri a Xi’an, sede dei Guerrieri di terracotta famosi a livello globale. L’evento ha attirato circa 800 partecipanti provenienti da oltre 50 Paesi e regioni, oltre a nove organizzazioni internazionali come l’UNESCO, l’Organizzazione mondiale per la proprieta’ intellettuale, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti e il Consiglio internazionale dei musei. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: Xi’an, al via forum su digitalizzazione patrimonio culturale