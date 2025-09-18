Cina | Silver Power pensionati guidano il cambiamento nelle comunita’

Nello Shandong, in Cina, i pensionati stanno ridefinendo il concetto di invecchiamento. Dall’insegnamento dell’artigianato alla mediazione delle controversie, stanno trasformando la loro esperienza e passione in una nuova energia per la societa’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652514965251492025-09-18cina-silver-power-pensionati-guidano-il-cambiamento-nelle-comunita Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

