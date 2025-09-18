Cina | Shanghai ospita mostra di pittura su blocchi di legno

Una visitatrice osserva un’opera d’arte in occasione di una mostra di pittura su blocchi di legno in commemorazione dell’80mo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra mondiale antifascista a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 18 settembre 2025. Inaugurata oggi presso la Shanghai Jiao Tong University, la mostra espone oltre 120 dipinti su blocchi di legno. Un visitatore scatta foto a un’opera d’arte in occasione di una mostra di pittura su blocchi di legno in commemorazione dell’80mo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra mondiale antifascista a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 18 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

