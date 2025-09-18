Cina | settore consegne espresse ha mantenuto solida crescita a gen-ago

Il settore cinese delle consegne espresse ha gestito 128,2 miliardi di pacchi nei primi otto mesi del 2025, con un aumento del 17,8% su base annua, dimostrando una solida crescita, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il settore postale in senso piu’ ampio, che comprende i servizi di consegne espresse, ha gestito un totale di 139,92 miliardi di pacchi nel periodo, con un aumento del 15,5% rispetto all’anno precedente, secondo l’Ufficio postale statale. Da gennaio ad agosto, il fatturato commerciale del settore postale ha superato i 1.160 miliardi di yuan (circa 163,33 miliardi di dollari), con un aumento del 7,8% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

