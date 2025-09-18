Cina | robot umanoide padroneggia salto mortale Webster
Un robot umanoide, sviluppato dalla societa’ di robotica AgiBot con sede a Shanghai, ha eseguito con successo un’acrobazia impegnativa, segnando un primato mondiale nel campo della robotica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652519965251992025-09-18cina-robot-umanoide-padroneggia-salto-mortale-webster Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - robot
