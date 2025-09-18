Cina | presenti a forum prevedono di liberare potenziale cooperazione BRICS

“Insieme possiamo non solo contribuire alle tendenze future, ma anche plasmarle”. Il BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution 2025 si e’ tenuto il 16 e ieri 17 settembre a Xiamen, in Cina. Ha attirato partecipanti da oltre 30 Paesi e organizzazioni internazionali, concentrandosi sullo sblocco del potenziale della cooperazione BRICS. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652525765252572025-09-18cina-presenti-a-forum-prevedono-di-liberare-potenziale-cooperazione-brics Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

