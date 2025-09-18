Cina | presenti a forum prevedono di liberare potenziale cooperazione BRICS
“Insieme possiamo non solo contribuire alle tendenze future, ma anche plasmarle”. Il BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution 2025 si e’ tenuto il 16 e ieri 17 settembre a Xiamen, in Cina. Ha attirato partecipanti da oltre 30 Paesi e organizzazioni internazionali, concentrandosi sullo sblocco del potenziale della cooperazione BRICS. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652525765252572025-09-18cina-presenti-a-forum-prevedono-di-liberare-potenziale-cooperazione-brics Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - presenti
Simona Cinà, ventenne trovata morta nella piscina di una villa durante una festa privata a Palermo. Ascoltati i ragazzi presenti
La morte di Simona Cinà, ascoltati diversi testimoni presenti alla festa: si attende l'autopsia
Parata militare in Cina, la LISTA completa dei presenti, da Putin e Kim a Pezeshkian, assenti i leader occidentali, Xi: "Nessun bullo potrà intimidirci"
Tg3. . La Cina mette in mostra la sua idea di ordine mondiale al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Tra i 26 leader presenti, oltre al padrone di casa Xi spiccano l'indiano Modi e Putin, protagonista della giornata. Il corrispondente Marco Clement - facebook.com Vai su Facebook
Al via a Pechino la VIII edizione del Vinitaly China Roadshow 2025! La rassegna prosegue a Wuhan e Chengdu. Amb. Ambrosetti: “Il vino italiano in Cina rappresenta non solo qualità, ma anche tradizione, cultura e lifestyle”. ? 50 espositori | 60 oper - X Vai su X
Cina: al via il Forum di Xiangshan sulla sicurezza nel quadro delle tensioni regionali; Il discorso di Xi Jinping a Davos, quello della Cina che corre per la leadership; PERCHÉ LA CINA PUNTA ANCORA SULL’AFRICA.