Cina | modello open source DeepSeek svela scatola nera IA promuove trasparenza
DeepSeek, il modello linguistico open source cinese di grandi dimensioni, ieri e’ apparso sulla copertina di una prestigiosa rivista peer-reviewed, mettendo in evidenza il suo processo di ragionamento e segnando un passo avanti verso una maggiore trasparenza nell’intelligenza artificiale (IA). Pubblicato su “Nature”, lo studio rivela come l’IA possa imparare ad articolare il proprio ragionamento, affinato non attraverso annotazioni umane bensi’ un processo di tentativi, errori e ricompense, ovvero l'”apprendimento per rinforzo”. Secondo lo studio, l’architettura di DeepSeek-R1 agevola “lo sviluppo emergente di modelli di ragionamento avanzati, come l’autoriflessione, la verifica e l’adattamento dinamico delle strategie”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
L'IA cinese è una vittoria dell'Open Source; Competizione USA-Cina nell'intelligenza artificiale: profili tecnologici, geopolitici, economici e militari; Paradosso open source cinese: ambizioni globali, censura interna.
