Cina | infrastrutture di ricarica per EV mantengono rapida espansione

Romadailynews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici (EV) in Cina hanno mantenuto una rapida crescita, con un numero totale di strutture che ha raggiunto quasi 17,35 milioni di unita’ alla fine di agosto, in aumento del 53,5% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Le strutture pubbliche di ricarica per EV si sono attestate a circa 4,32 milioni, con un aumento del 37,8% su base annua. La loro potenza nominale combinata ha raggiunto i 196 milioni di chilowatt, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia. Le strutture di ricarica private hanno registrato un’espansione ancora piu’ rapida, con un aumento del 59,6% su base annua, raggiungendo 13,03 milioni di unita’, ha affermato l’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina infrastrutture di ricarica per ev mantengono rapida espansione

© Romadailynews.it - Cina: infrastrutture di ricarica per EV mantengono rapida espansione

In questa notizia si parla di: cina - infrastrutture

Cina leader mondiale in tecnologia, energia e innovazione: i settori all’avanguardia; Mercato EV 2034: Europa, USA e Cina, previsioni EY; Mobilità elettrica in Italia: cresce il mercato ma resta il divario con l’Europa e la Cina.

Ricarica auto elettriche: la Cina domina la corsa globale con numeri record - La Cina ha raggiunto 16,7 milioni di punti di ricarica, con un incremento del 53% rispetto all’anno scorso. Secondo tecnoandroid.it

cina infrastrutture ricarica evColonnine di ricarica in Cina: crescita record - L’auto e il nostro diritto alla mobilità individuale, raccontati nel perimetro del mondo che vogliamo: più responsabile verso l’ambiente e la gestione del suo patrimonio. Si legge su quattroruote.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Infrastrutture Ricarica Ev