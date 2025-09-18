Cina | infrastrutture di ricarica per EV mantengono rapida espansione

Le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici (EV) in Cina hanno mantenuto una rapida crescita, con un numero totale di strutture che ha raggiunto quasi 17,35 milioni di unita’ alla fine di agosto, in aumento del 53,5% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Le strutture pubbliche di ricarica per EV si sono attestate a circa 4,32 milioni, con un aumento del 37,8% su base annua. La loro potenza nominale combinata ha raggiunto i 196 milioni di chilowatt, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia. Le strutture di ricarica private hanno registrato un’espansione ancora piu’ rapida, con un aumento del 59,6% su base annua, raggiungendo 13,03 milioni di unita’, ha affermato l’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

