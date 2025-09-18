Cina | infrastrutture di ricarica per EV mantengono rapida espansione
Le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici (EV) in Cina hanno mantenuto una rapida crescita, con un numero totale di strutture che ha raggiunto quasi 17,35 milioni di unita’ alla fine di agosto, in aumento del 53,5% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Le strutture pubbliche di ricarica per EV si sono attestate a circa 4,32 milioni, con un aumento del 37,8% su base annua. La loro potenza nominale combinata ha raggiunto i 196 milioni di chilowatt, secondo l’Amministrazione nazionale per l’energia. Le strutture di ricarica private hanno registrato un’espansione ancora piu’ rapida, con un aumento del 59,6% su base annua, raggiungendo 13,03 milioni di unita’, ha affermato l’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - infrastrutture
#Cina annuncia 19 misure per stimolare domanda interna con consumo dei #servizi (sport, intrattenimento). Governo userà bilancio per infrastrutture, banche prestiti facilitati. Musei aperti più ore, più eventi sportivi In rassegna: https://china-files.com/in-cina-e- - X Vai su X
China Xinhua News. . "Abbiamo molta fiducia nel mercato cinese. Continueremo a investire in infrastrutture, tecnologia e persone proseguendo qui", ha affermato un dirigente di un'azienda di servizi per motori a Xiamen, in Cina. - facebook.com Vai su Facebook
Cina leader mondiale in tecnologia, energia e innovazione: i settori all’avanguardia; Mercato EV 2034: Europa, USA e Cina, previsioni EY; Mobilità elettrica in Italia: cresce il mercato ma resta il divario con l’Europa e la Cina.
Ricarica auto elettriche: la Cina domina la corsa globale con numeri record - La Cina ha raggiunto 16,7 milioni di punti di ricarica, con un incremento del 53% rispetto all’anno scorso. Secondo tecnoandroid.it
Colonnine di ricarica in Cina: crescita record - L’auto e il nostro diritto alla mobilità individuale, raccontati nel perimetro del mondo che vogliamo: più responsabile verso l’ambiente e la gestione del suo patrimonio. Si legge su quattroruote.it