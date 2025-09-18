Cina | forum internazionale evidenzia esperienza del Paese in lotta a desertificazione

La decima edizione del Kubuqi International Desert Forum si e’ aperta martedi’ a Ordos, nella Mongolia Interna cinese. Oltre 40 esperti e studiosi provenienti dalla Cina e dall’estero hanno offerto approfondimenti e proposte sul tema “Combattere scientificamente la desertificazione, promuovere lo sviluppo verde”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652600065260002025-09-18cina-forum-internazionale-evidenzia-esperienza-del-paese-in-lotta-a-desertificazione Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: forum internazionale evidenzia esperienza del Paese in lotta a desertificazione

In questa notizia si parla di: cina - forum

Cina: previsto forum SCO su economia digitale con focus su cooperazione

Cina: business forum SCO a Pechino

Cina: forum della civilta’ ecologia a Guiyang mette in mostra la trasformazione verde

Esperti, studiosi e rappresentanti dell'industria marittima mondiale hanno invitato a unire le forze per promuovere lo sviluppo sostenibile del settore, in occasione del Global Ocean Development Forum 2025, appena conclusosi a Qingdao, nella Cina orientale. - X Vai su X

Riprendono i colloqui commerciali #Cina-#Usa. #Trump presto a Pechino? Il 14 settembre in Spagna, a Madrid, è cominciato il quarto round di colloqui commerciali tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti, guidate rispettivamente dal vicepremier cinese He Lifen - facebook.com Vai su Facebook

Kazakistan: ad Astana forum su sviluppo cooperazione Cina-Asia centrale, comunicazione internazionale su Via della seta; Cortona: firmato accordo fra Comune, Maec e Museo della capitale di Pechino . Nuovo patto internazionale per lo sviluppo di collaborazioni, la visita della delegazione cinese; D'Alema, la Cina e quella teoria condivisa con Xi e Putin sulla fine dell'egemonia dell'Occidente.

Cina-Italia: Hangzhou inaugura giornata internazionale, evidenzia legami culturali - L'ottava edizione della Giornata internazionale di Hangzhou 2025 ha preso il via di recente, ad Hangzhou, nella Cina orientale, attirando inviati da oltre ... Da romadailynews.it

Cina: Fujian ospitera’ forum dei BRICS sulla cooperazione industriale - Un forum dei BRICS incentrato sullo sviluppo del potenziale della cooperazione internazionale e sul raggiungimento di un'industrializzazione inclusiva e ... romadailynews.it scrive