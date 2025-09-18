Cina | esorta UE ad abolire barriere commerciali incoraggiare concorrenza leale

La Cina esorta l’Unione Europea (UE) ad astenersi dall’utilizzare i dazi come arma, a eliminare le barriere di mercato e a promuovere una concorrenza leale, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio. Il portavoce del ministero, He Yadong, ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa in risposta a una domanda sul recente annuncio di Volkswagen di presentare il modello di veicolo elettrico (EV) a basso costo ID.1. La mossa soddisfa la domanda del mercato e le aspettative dei consumatori, poiche’ i consumatori dell’UE cercano una piu’ ampia varieta’ di prodotti con prestazioni piu’ avanzate a prezzi migliori, ha affermato il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: esorta UE ad abolire barriere commerciali, incoraggiare concorrenza leale

