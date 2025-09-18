Cina | commemora inizio della guerra contro aggressione giapponese

Una cerimonia per commemorare l’incidente del 18 settembre si svolge presso il Museo storico 1809 a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. Oggi qui le sirene hanno suonato e le campane hanno rintoccato per commemorare il 94mo anniversario dell’incidente del 18 settembre, che segno’ l’inizio della Guerra di resistenza della Cina contro l’aggressione giapponese. Centinaia di persone, tra cui veterani e loro parenti, si sono riunite nella piazza del museo per rendere omaggio a coloro che combatterono nella Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: commemora inizio della guerra contro aggressione giapponese

