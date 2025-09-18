Cina collisione tra due auto volanti durante le prove di un airshow | un pilota ferito

Un’esibizione che doveva mostrare il futuro della mobilità si è trasformata in un incidente spettacolare e preoccupante. Durante le prove di un airshow a Changchun, nel nord-est della Cina, due auto volanti si sono scontrate in volo. Uno dei veicoli, dopo aver perso il controllo, ha preso fuoco all’atterraggio, mentre un pilota è rimasto ferito in modo non grave. I filmati, rilanciati sui social e ripresi dai media statali cinesi, mostrano una colonna di fumo denso alzarsi dal prototipo in fiamme, con i mezzi di soccorso che si precipitano sulla pista. Secondo quanto riferito da Xpeng Aeroht, filiale del colosso cinese delle auto elettriche Xpeng, i due eVTOL (electric vertical take-off and landing) si sono avvicinati troppo durante una manovra in formazione, causando la collisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

