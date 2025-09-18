Cina | CEO UBS intende rafforzare presenza nel Paese

L’amministratore delegato di UBS Sergio Ermotti ha espresso ottimismo riguardo al mercato cinese in un’intervista con Xinhua, annunciando l’intenzione del colosso bancario di rafforzare la propria presenza in risposta alle crescenti opportunita’ che intravede. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652533265253322025-09-18cina-ceo-ubs-intende-rafforzare-presenza-nel-paese Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

