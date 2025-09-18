La Cina ha registrato ingressi con esenzione dal visto da parte di cittadini stranieri in aumento del 52,1% su base annua, raggiungendo i 15,89 milioni da gennaio ad agosto 2025, secondo quanto comunicato oggi dall’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). Nello stesso periodo, le agenzie di ispezione delle frontiere hanno registrato 51,27 milioni di ingressi e uscite di stranieri, con un aumento del 27,8% rispetto all’anno precedente, e gli arrivi con esenzione dal visto hanno rappresentato il 62,1% del totale degli ingressi, ha aggiunto la NIA. Complessivamente, il Paese ha registrato 460 milioni di ingressi e uscite, con un aumento del 14,9% su base annua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: aumento +50% ingressi di stranieri con esenzione visto a gen-ago