Cina-ASEAN | avviata ufficialmente costruzione centro applicativo di IA
La costruzione del Centro di cooperazione per l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) tra la Cina e i Paesi ASEAN e’ stata ufficialmente avviata oggi, come annunciato durante una riunione per la tavola rotonda ministeriale sull’IA tenutasi a Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha dichiarato che il centro si concentrera’ sulla creazione di infrastrutture per l’IA, sull’offerta di piattaforme open source, e sulla coltivazione di talenti nel campo dell’IA a sostegno di applicazioni pratiche e per garantire un accesso equo alle tecnologie dell’IA. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - asean
