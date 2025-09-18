Cimitero comunale a pezzi Transenne crolli e degrado

PONTEDERA Voragini nei tetti, crepe nei muri, crolli di intonaco e di lastre di marmo. Il cimitero comunale cade a pezzi e la situazione, che si trascina ormai da anni, è sempre più preoccupante. Tra zone interdette e transenne del Comune a bloccare accessi e percorsi ritenuti pericolosi, camminare nell’ala vecchia del campo santo comunale è praticamente un percorso ad ostacoli. Con vista su uno spettacolo raccapricciante. Le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto hanno ormai distrutto gran parte del tetto, provocandone, in alcune zone, il crollo ed in altre, per il momento, soltanto delle crepature. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cimitero comunale a pezzi. Transenne, crolli e degrado

cimitero - comunale

