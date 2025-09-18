EMPOLI Da un lato, gli ultimi lavori di sistemazione del cimitero comunale di Sant’Andrea di via Val d’Orme. Dall’altro, il cantiere del cimitero della frazione Fontanella che ripartiranno nel 2026, ponendo fine ad una vicenda annosa che è stata finalmente riportata sulla corretta strada. E’ il punto dell’amministrazione comunale in merito alle operazioni di manutenzione ed ampliamento dei cimiteri comunali. Iniziando dall’opera in corso presso il cimitero di Sant’Andrea, legata all’appalto che ha portato alla realizzazione di 684 nuovi loculi: l’operazione (che non ha pregiudicato l’accesso dei familiari alle tombe dei cari defunti) è a quanto pare in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cimiteri, più decoro. Nuovi interventi di manutenzione