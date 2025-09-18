Ciclismo tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | dagli juniores agli Elite
Tutto pronto per i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, che si disputeranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre. L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per la prima rassegna iridata africana di sempre, selezionando nel complesso 27 corridori tra settore maschile e femminile dagli juniores agli élite passando per gli Under 23. “ Avevamo promesso che avremo onorato i Mondiali nonostante questa sia una delle trasferte più impegnative, dal punto di vista logistico, degli ultimi anni. Il ciclismo italiano ha dato segnali importanti in tutte le categorie, a cominciare dai professionisti con i successi di questa estate. 🔗 Leggi su Oasport.it
