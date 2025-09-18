Ciclismo | Poste Italiane sul podio con il vincitore della tappa pecciolese della Coppa Italia delle Regioni

Poste Italiane sostiene la Coppa Italia delle Regioni, prestigioso circuito ciclistico che, partita a marzo scorso, attraverserà fino a metà ottobre gran parte del territorio italiano. La Coppa Italia delle Regioni è una competizione sportiva di trentuno tappe (maschili e femminili) che si svolge. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: ciclismo - poste

FINALMENTE IN SELLA I GIOVANISSIMI! DOLCISSIMA RIPARTENZA PER IL CICLISMO ISOLANO Nel week end ciclisti in erba a Ozieri e a Serramanna, dove pedalano anche Allievi e Juniores Master in gara ad Oristano, dove ci sarà anche Matteo Mascia ( - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo: Poste Italiane sul podio con il vincitore della tappa pecciolese della Coppa Italia delle Regioni; Perché gli appassionati di F1 dovrebbero guardare il Giro d'Italia; Olimpiadi, l'Italia vince il bronzo nell'inseguimento a squadre di ciclismo su pista.

Ciccone sfida i big, Pellizzari si veste di bianco: perché la Vuelta può far sorridere il ciclismo italiano - Nei primi nove giorni della corsa spagnola i corridori azzurri hanno sfiorato per tre volte il successo, Giulio Ciccone è ... ilfattoquotidiano.it scrive

Ciclismo: Skjelmose "mi bastava il podio, vittoria incredibile" - Così Mattias Skjelmose, ancora incredulo di aver battuto Tadej Pogacar e Remco Evenepoel nella volata decisiva ... Lo riporta ansa.it