Non potevano passare inosservati i risultati e i passi da gigante di Giulio Pellizzari che è stato così convocato in nazionale per i Mondiali. Saranno sei gli atleti che faranno l’esordio in maglia azzurra al mondiale strada élite: Giulio Pellizzari, Marco Frigo (riserva lo scorso anno), Lorenzo Fortunato e Matteo Sobrero tra gli uomini; Francesca Barale e Monica Trinca Colonel tra le donne. C’è anche il forte ciclista camerte tra i 27 convocati dall’Italia per questi Mondiali, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda, primo Paese a ospitare la competizione in Africa. A fare da cornice alla rassegna iridata sarà la capitale Kigali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Pellizzari in azzurro. Correrà ai Mondiali