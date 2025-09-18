Ciclismo il percorso della cronometro ai Mondiali 2025 | circuito durissimo
Tutto pronto per l’appuntamento iridato. Scattano in Ruanda i Mondiali di ciclismo su strada: domenica già tempo di professionisti che si cimenteranno nella prova contro il tempo. Sarà una cronometro molto particolare: percorso durissimo, diverso dalle ultime andate in scena, non per specialisti puri. Sarà molto probabilmente sfida tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. PERCORSO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025. 40,6 chilometri tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), poi la Côte de Péage (2 km al 6%) ed infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - percorso
Campionati Italiani ciclismo 2025 oggi: orario cronometro, percorso, favoriti, tv
Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini a caccia dell’ennesimo titolo
Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini la donna da battere
Ciclismo, svelato il percorso dei Mondiali 2026: strappi da Classica a Montreal, pendenza nel finale - - X Vai su X
Ecco il percorso del 4° #LunigianaDonne che si svolgerà i prossimi 2 e 3 settembre, aprendo una settimana di grande ciclismo sulle strade della Lunigiana. La prima frazione sarà la Città di Sarzana - Città di LUNI, adatta alle ruote veloci, mentre la seconda pr - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, il percorso della cronometro ai Mondiali 2025: circuito durissimo; Crono donne Under 23, percorso e favorite: tutte contro Zoe Backstedt?; Rwanda, parte il conto alla rovescia per i Mondiali di Ciclismo su strada 2025: le info sul percorso e la gara.
Ciclismo, il percorso della cronometro ai Mondiali 2025: circuito durissimo - Scattano in Ruanda i Mondiali di ciclismo su strada: domenica già tempo di professionisti che si cimenteranno ... Come scrive oasport.it
Mondiali di Ciclismo su strada 2025: i convocati Italia per il Ruanda (Kigali) - Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma in Africa, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. Scrive sport.sky.it