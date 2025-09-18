Ciclismo i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025 | Giulio Ciccone capitano c’è Pellizzari Doppio impegno per due corridori

La Federazione Ciclistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i Campionati Mondiali su strada 2025, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda. Per quanto riguarda il settore maschile élite sono stati selezionati otto azzurri, sfruttando dunque il contingente massimo a disposizione nella prova in linea (otto elementi) con due corridori che si cimenteranno anche nella cronometro individuale. Stiamo parlando nello specifico di Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, che prenderanno parte inoltre alla cronometro a squadre miste insieme a Marco Frigo e nel segmento femminile a Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

