Ciclismo femminile le convocate dell’Italia per i Mondiali | Elisa Longo Borghini la punta c’è Trinca Colonel

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per gli imminenti Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda (prima rassegna iridata della storia che si terrà in Africa). Nel settore femminile sono state selezionate sette atlete per la prova in linea élite, con Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel che gareggeranno anche a cronometro. La leader conclamata della formazione azzurra è Elisa Longo Borghini, bronzo mondiale in carica e vincitrice degli ultimi due Giri d’Italia consecutivi che andrà a caccia del bersaglio grosso, mentre il resto del team italiano sarà composto da Silvia Persico, Barbara Malcotti, Francesca Barale ed Eleonora Camilla Gasparrini oltre alle già citate Colonel e Paladin. 🔗 Leggi su Oasport.it

In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile

