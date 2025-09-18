Ciclismo femminile le convocate dell’Italia per i Mondiali | Elisa Longo Borghini la punta c’è Trinca Colonel
L’Italia ha ufficializzato le convocazioni per gli imminenti Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada, in programma dal 21 al 28 settembre in Ruanda (prima rassegna iridata della storia che si terrà in Africa). Nel settore femminile sono state selezionate sette atlete per la prova in linea élite, con Soraya Paladin e Monica Trinca Colonel che gareggeranno anche a cronometro. La leader conclamata della formazione azzurra è Elisa Longo Borghini, bronzo mondiale in carica e vincitrice degli ultimi due Giri d’Italia consecutivi che andrà a caccia del bersaglio grosso, mentre il resto del team italiano sarà composto da Silvia Persico, Barbara Malcotti, Francesca Barale ed Eleonora Camilla Gasparrini oltre alle già citate Colonel e Paladin. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Campionati italiani ciclismo femminile, Longo Borghini insegue il terzo successo consecutivo
Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini a caccia dell’ennesimo titolo
LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini favorita
Ciclismo femminile, Sveva Bertolucci trionfa alla Coppa di Sera - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo femminile, dal 21 al 25 settembre il Giro Mediterraneo - Tre frazioni, più di 352 chilometri da percorrere, tre gran premi della montagna e ventidue squadre al via, in rappresentanza di dodici nazioni provenienti da quattro diversi continenti. Scrive ansa.it
Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince campionato italiano femminile - Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la prova in linea donne dei campionati italiani di ciclismo, con partenza e arrivo a Darfo Boario Terme dopo 130,4 chilometri. Segnala sport.sky.it