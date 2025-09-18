Ciclismo femminile | da domani il Giro Mediterraneo in Rosa
Tempo di lettura: 3 minuti È tutto pronto per la terza edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe femminile seconda per importanza soltanto al Giro donne. Da domani e fino a domenica 21 settembre alcune tra le più forti promesse mondiali del ciclismo professionistico si sfideranno per accaparrarsi la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica generale che nel 2024 fu dell’irlandese Lara Gillespie, poi protagonista anche alle Olimpiadi di Parigi nelle prove su pista. Si parte con un testimonial di eccezione come il campione del mondo su strada 1988 Maurizio Fondriest: l’ex iridato sarà infatti al via a Foiano di Val Fortore, in provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
