Ciclabile Terni-Narni uno spiraglio in fondo alla ‘giungla’ | Risolto il problema della manutenzione ORDINANZA

Ternitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buona notizia per i tanti fruitori della ciclabile Terni-Narni, divenuta da settimane impraticabile. L’assessore alle manutenzioni Marco Iapadre ha annunciato che: “Abbiamo risolto il problema della manutenzione: Un vulnus che era rimasto aperto, forse nella fretta, a suo tempo, non certo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ciclabile - terni

Ciclabile Terni-Narni, uno spiraglio in fondo alla ‘giungla’: “Risolto il problema della manutenzione”. ORDINANZA.

Bandecchi, ospedale Narni-Amelia non prima di Terni - "Ho assistito in questo fine settimana ad una serie di polemiche strumentalizzanti per quanto riguarda il possibile ospedale nuovo di Narni- Segnala ansa.it

Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclabile Terni Narni Spiraglio