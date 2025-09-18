Ciclabile Terni-Narni uno spiraglio in fondo alla ‘giungla’ | Risolto il problema della manutenzione ORDINANZA
Una buona notizia per i tanti fruitori della ciclabile Terni-Narni, divenuta da settimane impraticabile. L’assessore alle manutenzioni Marco Iapadre ha annunciato che: “Abbiamo risolto il problema della manutenzione: Un vulnus che era rimasto aperto, forse nella fretta, a suo tempo, non certo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: ciclabile - terni
Mercedes, Porsche e Range Rover: così la Festa dell’Alternativa trasforma il parco. LE FOTO #terni #mercedesbenz #auto #festa #parco #passeggiata #alternativa #SUV #VIP - facebook.com Vai su Facebook
Ciclabile Terni-Narni, uno spiraglio in fondo alla ‘giungla’: “Risolto il problema della manutenzione”. ORDINANZA.
Bandecchi, ospedale Narni-Amelia non prima di Terni - "Ho assistito in questo fine settimana ad una serie di polemiche strumentalizzanti per quanto riguarda il possibile ospedale nuovo di Narni- Segnala ansa.it
Bandecchi, nuovo ospedale Narni-Amelia? prima Terni - Amelia "se però prima si sarà costruito il nuovo di Terni collocato esattamente nella sede attuale, così da evitare di avere buttato soldi dei cittadini per ... Secondo ansa.it