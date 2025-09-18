Ciclabile nuovo colore e inaugurazione a metà
Ritinteggiato di grigio il cordolo della pista ciclabile senape, domani a Porta Valle si inaugura la pista ciclabile giallo ocra che tanto ha fatto discutere. Il cordolo giallo ocra, dopo le polemiche è stato ritinteggiato di grigio. L’ex presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi ha sollecitato sulla questione più volte la Soprintendenza oltrechè il Comune senza avere risposte: "Il cordolo è stato ridipinto con una specie di verdesalvia, colorato anche male, forse non finito, che vorrebbe mettere rimedio a una bruttura sotto le mura antiche. Un ringraziamento alla sovrintendenza e al Comune per aver risposto per iscritto alle mie sollecitazioni sull’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ciclabile - nuovo
Ciclovia del Sole, al via i lavori a Prato: un nuovo tratto per la maxi ciclabile europea
Mobilità, interventi per un nuovo percorso ciclabile (e per la manutenzione di quelli esistenti)
Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città
MilanoPaviaTV - Canale78 Il nuovo ponte ciclabile sul Po tra Bressana e Cava Manara è un’ottima notizia, così come il ripristino del tracciato originario della ciclovia Venezia Torino, ma sulla programmazione di nuove opere dovevamo far sentire la nostra voc - facebook.com Vai su Facebook
Ciclabile, nuovo colore e inaugurazione a metà; Spunta una pista ciclabile gialla sotto le mura storiche della città; Jesi / Pista ciclabile di Porta Valle, colore che va colore che viene.
Ostia: dopo nove mesi di cantieri e disagi, pronta per l'inaugurazione la nuova pista ciclabile - L'opera, costata quasi due milioni di euro, era bloccata per le richieste del X Municipio di aggiungere i parcheggi tolti dal progetto. roma.corriere.it scrive
Ostia, la ciclabile del Lungomare è pronta ma resta in attesa dell’inaugurazione - Le transenne che finora impediscono di accedere alla ciclabile, dopo la fontana dello Zodiaco, stanno per essere rimosse. Lo riporta romatoday.it