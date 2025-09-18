Ciclabile nuovo colore e inaugurazione a metà

Ritinteggiato di grigio il cordolo della pista ciclabile senape, domani a Porta Valle si inaugura la pista ciclabile giallo ocra che tanto ha fatto discutere. Il cordolo giallo ocra, dopo le polemiche è stato ritinteggiato di grigio. L’ex presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi ha sollecitato sulla questione più volte la Soprintendenza oltrechè il Comune senza avere risposte: "Il cordolo è stato ridipinto con una specie di verdesalvia, colorato anche male, forse non finito, che vorrebbe mettere rimedio a una bruttura sotto le mura antiche. Un ringraziamento alla sovrintendenza e al Comune per aver risposto per iscritto alle mie sollecitazioni sull’argomento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

