Ciao Ibtisam Il caso Ilaria Alpi | a Palermo la presentazione del libro inchiesta di Serena Marotta

Un incontro aperto a tutti per presentare il libro inchiesta di Serena Marotta, dal titolo “Ciao, Ibtisam. Il caso Ilaria Alpi”, nella sede dell’associazione Ufe Palermo in via Nicolò Garzilli, 43 A. La presentazione si terrà dalle 16 alle 17.30, mercoledì 8 ottobre 2025. Modera l’incontro la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

