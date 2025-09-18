Ciao Ibtisam Il caso Ilaria Alpi | a Palermo la presentazione del libro inchiesta di Serena Marotta
Un incontro aperto a tutti per presentare il libro inchiesta di Serena Marotta, dal titolo “Ciao, Ibtisam. Il caso Ilaria Alpi”, nella sede dell’associazione Ufe Palermo in via Nicolò Garzilli, 43 A. La presentazione si terrà dalle 16 alle 17.30, mercoledì 8 ottobre 2025. Modera l’incontro la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: ciao - ibtisam
Serena Marotta; Ilaria Alpi: nuove intercettazioni per riaprire il processo sull’omicidio; “Poesie di un’adolescente cresciuta”, il nuovo libro di Serena Marotta.
Al via la presentazione di “Ciao, Ibtisam”, il libro inchiesta di Serena Marotta presso la sede dell’associazione UFE - Un incontro aperto a tutti per presentare il libro inchiesta di Serena Marotta, dal titolo “Ciao, Ibtisam. blogsicilia.it scrive
Caso Ramy, Ilaria Cucchi insiste: "Responsabilità dei carabinieri" - Sinistra era stata a dir poco tranchant sul caso Ramy, il diciannovenne morto al Milano lo scorso novembre dopo essere ... Lo riporta ilgiornale.it