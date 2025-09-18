CIA – Un uomo nel mirino | un anonimo e prevedibile action-thriller – Recensione

Il sicario Evan Shaw è convinto di lavorare per un’unità super-specializzata e super-segreta della CIA, che gli assegna le missioni tramite dei messaggi cifrati pubblicati nelle pagine degli annunci dei quotidiani. Negli ultimi tempi non ha più incontrato il suo capo Kevin, anche se un flashback ci mostra che in passato tra i due vi era un discreto rapporto di conoscenza. Il protagonista di CIA – Un uomo nel mirino è ancora in lutto per la scomparsa della moglie Monica, avvenuta anni prima, e si concentra sul suo sporco lavoro, che lo conduce in giro per tutta Europa: da un aeroporto all’altro, recupera delle valigie contenenti fucili nei depositi degli oggetti smarriti, elimina i bersagli designati e attende il suo prossimo incarico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

