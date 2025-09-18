nuova aggiunta al cast di CIA: un volto noto di One Chicago si unisce alla serie. Una delle produzioni più attese della CBS, CIA, sta ampliando il proprio cast con l’ingresso di una figura già nota agli appassionati di serie TV procedurali. Questa novità rappresenta un passo strategico per rafforzare la qualità e l’appeal dello show, che vede protagonisti personaggi con personalità molto diverse tra loro. il ruolo di Natalee Linez e il suo background professionale. chi è Natalee Linez. Natalee Linez entra a far parte del cast principale di CIA, interpretando Gina Rojas, analista della CIA e membro cruciale del team. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cia spin-off di fbi con tom ellis accoglie natalee linez nel cast