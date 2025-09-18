Cia spin-off di fbi con tom ellis accoglie natalee linez nel cast
nuova aggiunta al cast di CIA: un volto noto di One Chicago si unisce alla serie. Una delle produzioni più attese della CBS, CIA, sta ampliando il proprio cast con l’ingresso di una figura già nota agli appassionati di serie TV procedurali. Questa novità rappresenta un passo strategico per rafforzare la qualità e l’appeal dello show, che vede protagonisti personaggi con personalità molto diverse tra loro. il ruolo di Natalee Linez e il suo background professionale. chi è Natalee Linez. Natalee Linez entra a far parte del cast principale di CIA, interpretando Gina Rojas, analista della CIA e membro cruciale del team. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: spin - ellis
Cambiamento del personaggio di tom ellis ferma l’entusiasmo per il spin-off dell’fbi
Tom Ellis e il cambio di rotta della CIA: la sorpresa di CBS con il spin-off FBI
CIA: lo spin-off di FBI aggiunge una star di Chicago Med nel ruolo del partner di Tom Ellis
Moving Records and Comics. . Il 28 settembre i MESSA saranno al Moving per un’intervista esclusiva! Il nuovo album The Spin, pubblicato da Metal Blade Records, rappresenta una svolta per il quartetto veneto: un sound ispirato agli ‘80, pur mantenendo fo - facebook.com Vai su Facebook
CIA, lo spin-off di FBI, riunisce Natalee Linez con Tom Ellis dopo Tell Me Lies; Tom Ellis, star di Lucifer, torna in tv come protagonista di CIA, un nuovo spinoff di FBI; Un nuovo spin-off di FBI che coinvolge la CIA in sviluppo per la prossima stagione.
CIA, lo spin-off di FBI, riunisce Natalee Linez con Tom Ellis dopo Tell Me Lies - Natalee Linez è l'ultima aggiunta al cast di CIA, il nuovo spin- Lo riporta comingsoon.it
FBI’s CIA Spin-off Series With Tom Ellis Casts Chicago PD Actor as Regular - A familiar face from Chicago PD is stepping into a new role alongside Tom Ellis in CBS’s upcoming FBI spin- Come scrive yahoo.com