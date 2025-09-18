CIA | lo spin-off di FBI con Tom Ellis aggiunge Natalee Linez nel cast
Lo spin-off dell’ FBI CIA ha scritturato un’altra star di One Chicago per un ruolo importante. La prossima serie della CBS vede Tom Ellis nei panni di un agente della CIA che agisce in modo spregiudicato e poco ortodosso, mentre il suo partner, interpretato da Nick Gehlfuss, è un agente dell’FBI e un fervente sostenitore delle regole. Dopo che i personaggi di Ellis e Gehlfuss vengono assegnati alla stazione della CIA di New York, devono imparare a collaborare nonostante le loro personalità e il loro approccio alla legge siano drasticamente diversi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Cambiamento del personaggio di tom ellis ferma l’entusiasmo per il spin-off dell’fbi
Tom Ellis e il cambio di rotta della CIA: la sorpresa di CBS con il spin-off FBI
CIA: lo spin-off di FBI aggiunge una star di Chicago Med nel ruolo del partner di Tom Ellis
