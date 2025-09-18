Ci sono tre &#8216;impresentabili' tra i candidati alle elezioni regionali in Valle d'Aosta e Marche

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i consueti controlli, la Commissione Antimafia ha comunicato i nomi di tre candidati impresentabili alle elezioni regionali in Valle d'Aosta e Marche, dove si vota il 28 e 29 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - impresentabili

Chi sono gli impresentabili nelle Marche e in Val d'Aosta

Elezioni Marche 2025, chi sono i due candidati impresentabili

Regionali, chi sono i tre «impresentabili» nel mirino della Commissione Antimafia

sono tre amp8216impresentabili candidatiRegionali, tre “impresentabili” nelle liste di Lega, Forza Italia e Udc: sono a processo per bancarotta fraudolenta - Tre candidati di Lega, Forza Italia e Udc nelle Marche e Valle d'Aosta sono a processo per bancarotta fraudolenta ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

sono tre amp8216impresentabili candidatiCi sono tre ‘impresentabili’ tra i candidati alle elezioni regionali in Valle d’Aosta e Marche - In vista delle prossime elezioni regionali, la Commissione Antimafia, nell'ambito dei controlli svolti sui candidati, ha riscontrato, sulla base dell'apposito codice di autoregolamentazione, la ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Tre Amp8216impresentabili Candidati