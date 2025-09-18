Ci sono sempre più fiumi arancioni

I fiumi incontaminati dell’Alaska stanno cambiando volto. L’acqua cristallina ha lasciato il posto a liquami arancioni, saturi di metalli pesanti tossici per la flora e la fauna acquatica. E in questo caso, non si tratta di inquinamento. O almeno, non in modo diretto: la colpa è infatti. 🔗 Leggi su Today.it

I fiumi in Alaska diventano sempre più arancioni e avvelenano i pesci, devastando gli ecosistemi, lo studio shock - La situazione sta peggiorando: in Alaska, fiumi un tempo limpidi e salubri ora sono arancioni e torbidi. Da greenme.it

sono pi249 fiumi arancioniIl fiume Salmon in Alaska che si tinge di arancione è l'inquietante ferita simbolo dei danni del cambiamento climatico - A causa del disgelo del permafrost molti metalli tossici si stanno diffondendo nell'acqua provocando non solo il colorito ruggine, ma anche l'avvelenamento della fauna acquatica ... Riporta wired.it

