Ci siamo | i Samsung Galaxy S25 ricevono l’aggiornamento alla One UI 8 in Italia

18 set 2025

La serie Samsung Galaxy S25 sta ricevendo l'aggiornamento alla One UI 8 e ad Android 16 in Italia! Ecco le novità e come installarlo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

