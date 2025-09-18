Evelina, ex sciatrice di livello, una vita dedicata allo sport: "Le altre bambine volevano l'album degli animali, io quello dei calciatori. A Gianni Agnelli piaceva Platini perché gli teneva testa, ci rimase male quando Moggi e Giraudo vendettero Zidane. La Juve di oggi? Dignitosa, ce la facciamo bastare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Christillin: "La notte della SuperLega piansi al cimitero. Lo scherzo dell'Avvocato a Boniperti..."